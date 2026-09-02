Обгон на электросамокате в Иванове закончился столкновением с иномаркой

52-летний водитель электросамоката при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро», получив травмы и оказавшись в больнице.
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