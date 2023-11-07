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Заявления израильского министра вызывают широкий резонанс после утверждения о «метафорической» атомной бомбе

Заявления израильского министра вызывают широкий резонанс после утверждения о «метафорической» атомной бомбе

Заявления израильского министра вызывают широкий резонанс после утверждения о «метафорической» атомной бомбе Елена ВайленкоВнутриизраильская политика вновь оказалась в центре внимания после скандальных заявлений министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху.

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