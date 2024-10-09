Павлу Дурову исполнилось 40 лет

День рождения сооснователь Telegram отмечает сегодня, 10 октября Известный предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сегодня, 10 октября, отмечает день рождения.