Rostic’s теперь и в Барнауле. На ресторане KFC меняют вывеску

Переименование точек быстрого питания Kentucky Fried Chicken добралось и до Алтайского края В Барнауле на входе в ресторан KFC, расположенный в здании кинотеатра "Мир" на площади Победы, меняют вывеску на Rostic’s.
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