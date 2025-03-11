Собянин: Средства ПВО сбили на подлете к Москве почти 70 беспилотников

Москва с раннего утра подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны на данный сбили на подлете к столице 69 дронов, сообщил 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии