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Парламентская газета

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Собянин: Средства ПВО сбили на подлете к Москве почти 70 беспилотников

Собянин: Средства ПВО сбили на подлете к Москве почти 70 беспилотников

Москва с раннего утра подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны на данный сбили на подлете к столице 69 дронов, сообщил 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.

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