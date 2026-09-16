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Мостовой предложил назначить в «Факел» Абаскаля вместе с Тедеско: «Смехопанорама!»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Факела».

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