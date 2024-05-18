Стали известны подробности перехода Эдриана Ньюи в Ferrari

Стали известны подробности перехода Эдриана Ньюи в FerrariGetty Images / Red Bull Content PoolГлава технического штаба Red Bull Racing Эдриан Ньюи приступит к работе в Ferrari в начале 2025 года, сообщает F1-Insider со ссылкой на собственные источники.
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