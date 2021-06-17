Тем, кто нуждается: в СП предложили изменить условия льготной ипотеки

Выдачу ипотеки с господдержкой могут ограничить. С такой инициативой выступила Счетная палата.Там предлагают выдавать льготные кредиты только тем, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, или сделать участие в программе однократным.
Выдачу ипотеки с господдержкой могут ограничить. С такой инициативой выступила Счетная палата.Там предлагают выдавать льготные кредиты только тем, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, или сделать участие в программе однократным.
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