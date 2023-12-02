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Царьград

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Александр Бастрыкин заинтересовался делом об опасном пансионате для пожилых в Кузбассе

Александр Бастрыкин заинтересовался делом об опасном пансионате для пожилых в Кузбассе

В учреждении оказывали услуги ненадлежащего качества.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела возбужденного в отношении одного из частных пансионатов для пожилых людей в Кузбассе.

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