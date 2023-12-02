Александр Бастрыкин заинтересовался делом об опасном пансионате для пожилых в Кузбассе

В учреждении оказывали услуги ненадлежащего качества.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела возбужденного в отношении одного из частных пансионатов для пожилых людей в Кузбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии