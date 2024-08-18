В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

Группа из 16 бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в Курской области, заявил представитель российского силового ведомства РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии