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В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

Группа из 16 бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в Курской области, заявил представитель российского силового ведомства РИА Новости.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
так держать !молодцы! смерть укро нациским захватчикам!
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12 час.
Игорь Горлатов
Здорово. Хорошо бы еще и их фамилии и откуда они, если есть при них документы.
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11 час.

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