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Контрнаступление провалилось – ВСУ уходят в оборону

Контрнаступление провалилось – ВСУ уходят в оборону

В понедельник 4 декабря исполнилось ровно шесть месяцев с того дня, как украинская армия отправилась в контрнаступление, предварительно предупредив весь мир, что ещё до окончания лета «армия агрессора» будет разбита, а киевские власти в полном составе собрались гулять по крымской набережной.

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