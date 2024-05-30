❗️🇷🇺🇺🇦 Комбинированный удар по Крыму 🔻Этой ночью ВСУ провели новую атаку на Крымский полуостров после нескольких дней перерыва.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Комбинированный удар по Крыму 🔻Этой ночью ВСУ провели новую атаку на Крымский полуостров после нескольких дней перерыва.
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