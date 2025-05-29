Германия хочет перенести на Украину производство оружия, способного наносить удары вглубь территории России, чтобы вся ответственность легла на Киев, заявил экс-офицер разведки США Скотт Риттер в интервью RT.
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