Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-разведчик США Риттер: ФРГ хочет перенести на Украину производство оружия

Германия хочет перенести на Украину производство оружия, способного наносить удары вглубь территории России, чтобы вся ответственность легла на Киев, заявил экс-офицер разведки США Скотт Риттер в интервью RT.

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