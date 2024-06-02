Открытое учебное занятие у Нагирняк Е.Л.

29.05.2024 преподаватель Нагирняк Елена Леонидовна провела открытое учебное занятие по учебному предмету ´Основы менеджмента´ по теме: ´Классические стили руководства: демократический, авторитарный, либеральный, особенности, преимущества и недостатки´ в учебной группе №19Т.
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