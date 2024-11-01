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В Сумах все объекты водоканала оказались обесточены после взрывов

В Сумах все объекты водоканала оказались обесточены после взрывов

Все объекты водоканала обесточены в городе Сумы на севере Украины после взрывов. По данным, опубликованным в Telegram-канале Сумского городского водоканала, в настоящее время объекты переводят на аварийно-резервное питание.

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