В Сумах все объекты водоканала оказались обесточены после взрывов

Все объекты водоканала обесточены в городе Сумы на севере Украины после взрывов. По данным, опубликованным в Telegram-канале Сумского городского водоканала, в настоящее время объекты переводят на аварийно-резервное питание.
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