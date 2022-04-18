В Берлине оценили перспективы быстрого отказа от российского газа и добычи сланцевого

Берлин не может быстро отказаться от поставок газа из России. Как заявил министр экономики и проблем климата, федеральный вице-канцлер Роберт Хабек, немедленное эмбарго на российское топливо «поставит под угрозу социальный порядок в Германии».
Берлин не может быстро отказаться от поставок газа из России. Как заявил министр экономики и проблем климата, федеральный вице-канцлер Роберт Хабек, немедленное эмбарго на российское топливо «поставит под угрозу социальный порядок в Германии».
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