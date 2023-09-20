G7 сочитают, что бои на Украине продолжатся еще 6-7 лет

Bloomberg: в G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет В G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет и его союзникам нужно спланировать финансовую поддержку Киева на долгий срок, заявили собеседники BloombergФото: Vincenzo Circosta / Anadolu Agency / Getty Images Конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет, поддерживающим Киев странам нужно спланировать его финансовую поддержку на такой долгий срок, заявил Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из европейских стран «Большой семерки».