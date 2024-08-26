US Open. 1-й круг. Рублев сыграет с Сейботом Уайлдом, Джокович – с Алботом, Зверев встретится с Мартерером, Тим – с Шелтоном

Действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Раду Алботом. Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 26 августа – 8 сентября 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 75 миллионов долларов Открытые корты, хард Первый круг Андрей Рублев (Россия) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) Дата проведения 26 августа, 19.
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