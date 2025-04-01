На Алтае из-за наплыва посетителей "упал" сайт, где можно записать ребенка в лагерь

На портале все желающие могут подать заявку на приобретение путевки в загородные оздоровительные организации В Алтайском крае произошел технический сбой в работе региональной информационной системы "Детский отдых" в связи с очень большим одномоментным ее использованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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