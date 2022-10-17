Проезд для пассажирских автобусов отрыли по Крымскому мосту

Через Крымский мост в обоих направлениях разрешили проезд пассажирских автобусов утром 17 октября. Ранее он был запрещён из-за теракта, организованного спецслужбами Украины, в результате которого часть дороги разрушилась и несколько человек погибли.
Через Крымский мост в обоих направлениях разрешили проезд пассажирских автобусов утром 17 октября. Ранее он был запрещён из-за теракта, организованного спецслужбами Украины, в результате которого часть дороги разрушилась и несколько человек погибли.
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