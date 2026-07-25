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Царьград

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"Невозможно было спастись": Лантратова поделилась новыми подробностями по теракту ВСУ в Старобельске, где погибли дети

"Невозможно было спастись": Лантратова поделилась новыми подробностями по теракту ВСУ в Старобельске, где погибли дети

Два месяца назад противник совершил одно из самых ужасных военных преступлений. Хотя уже известно достаточно много, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поделилась новыми подробностями по теракту ВСУ в Старобельске, где погибли дети: "Невозможно было спастись".

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