"Невозможно было спастись": Лантратова поделилась новыми подробностями по теракту ВСУ в Старобельске, где погибли дети

Два месяца назад противник совершил одно из самых ужасных военных преступлений. Хотя уже известно достаточно много, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поделилась новыми подробностями по теракту ВСУ в Старобельске, где погибли дети: "Невозможно было спастись".