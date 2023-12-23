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Пятый канал

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Крымские власти выявили многочисленные нарушения при передаче полуострова УССР

Крымские власти выявили многочисленные нарушения при передаче полуострова УССР

Владимир Константинов, глава крымского парламента и сопредседатель специальной рабочей группы, заявил, что во время передачи Крыма в 1954 году в состав УССР были допущены рекордные объемы правового нигилизма, а также игнорирование действующего на тот момент законодательства.

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