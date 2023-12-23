Крымские власти выявили многочисленные нарушения при передаче полуострова УССР

Владимир Константинов, глава крымского парламента и сопредседатель специальной рабочей группы, заявил, что во время передачи Крыма в 1954 году в состав УССР были допущены рекордные объемы правового нигилизма, а также игнорирование действующего на тот момент законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии