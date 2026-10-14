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"Скупайте дрова, сбивайтесь в группы": Кулеба выдал украинцам пессимистичную инструкцию по выживанию

"Скупайте дрова, сбивайтесь в группы": Кулеба выдал украинцам пессимистичную инструкцию по выживанию

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала TV-4 призвал сограждан уезжать на зиму в сельскую местность и закупать дрова, чтобы иметь шансы пережить грядущие холода .

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