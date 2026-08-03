Страна и люди
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Страна и люди

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Россиянам рассказали о способе вдвое увеличить размер страховой пенсии

Россиянам рассказали о способе вдвое увеличить размер страховой пенсии

Россияне могут увеличить размер страховой пенсии вдвое при отсрочке выхода на нее на десять лет. Об этом сообщил доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

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