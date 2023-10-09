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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Реальный мир разбил розовые очки Израиля

Реальный мир разбил розовые очки Израиля

За происходящим в Израиле напряженно следит весь мир, но помимо собственно развития событий, у широкой аудитории жгучий интерес вызывает вопрос: как это вообще оказалось возможным?! С невероятным грохотом провалились разведка и другие израильские спецслужбы, десятилетиями с гордостью носившие звание одних из самых эффективных в мире.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Эффективность проведенных ХАМАС операций позволяет говорить, что Исраэлю разорвали очко, а розовые очки просто слетели.
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4 н.

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