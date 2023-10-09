Реальный мир разбил розовые очки Израиля

За происходящим в Израиле напряженно следит весь мир, но помимо собственно развития событий, у широкой аудитории жгучий интерес вызывает вопрос: как это вообще оказалось возможным?! С невероятным грохотом провалились разведка и другие израильские спецслужбы, десятилетиями с гордостью носившие звание одних из самых эффективных в мире.