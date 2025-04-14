Духовный взгляд на причины заболеваний людей

Любое явление в этом мире является составной частью системы более высокого порядка. Например, каждый человек является членом какой-либо семьи и рода, принадлежит к определенной нации, стране, человечеству в общем, Вселенной и, в конечном итоге, является частичкой Целого.
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