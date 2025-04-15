Путин послал Лондону мощный сигнал: Всё в огне, бахнули по офицерам. Выживших добили на вторые сутки

Ударом по британским генералам Владимир Путин отправил сигнал Лондону13 апреля армия России запустила две оперативно-тактические ракеты "Искандер-М" в сторону проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск", уничтожив свыше 60 боевиков ВСУ.
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