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Запад призвали открыть второй фронт против нацизма на Украине

Запад призвали открыть второй фронт против нацизма на Украине

Западу и всем его здравомыслящим политикам стоит открыть второй фронт против нацизма на Украине. Об этом заявил депутат lепутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

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