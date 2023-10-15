10,5 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 14 октября

Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты и мясные продукты 10,5 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 14 октября на шести площадках, сообщили в мэрии.
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