Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Вопрос, действительно, очень интересный учитывая то, что в них обычно используются стандартные батарейки ААА и АА, а ...Shot: пейджеры "Х...
  • Георгий Михалев
    Хотел бы я посмотреть, как сообщение на пейджере может вызвать мгновенный перегрев батарейки🤣🤣🤣 Большей ахинеи я е...Shot: пейджеры "Х...
  • Maxim
    На Чукотке - и сырой вкушают.. Нету газовой плиты..Технолог Людмила ...

Автоэксперт Житнухин: цены на новые автомобили к концу года вырастут на 15%

Автоэксперт Житнухин: цены на новые автомобили к концу года вырастут на 15%

Цены на новые автомобили в России к концу 2024 года вырастут на 15%. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх