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    да когда же вы уберёте всю эту мразь с экранов  компьютеров и телевизоров- или еврей   помогает еврею .«Врагам назло!»: ...
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Зверское преступление в Красноярском крае: 17-летнюю девушку, найденную в свинарнике, убил работник ее отца

Зверское преступление в Красноярском крае: 17-летнюю девушку, найденную в свинарнике, убил работник ее отца

23 ноября тело 17-летней девушки, жительницы села под Красноярском, обнаружили в загоне для свиней. Дело оказалось запутанным, сначала следствие пошло по ложному следу, понадобилось время, чтобы восстановить реальный ход событий.

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