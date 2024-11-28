Зверское преступление в Красноярском крае: 17-летнюю девушку, найденную в свинарнике, убил работник ее отца

23 ноября тело 17-летней девушки, жительницы села под Красноярском, обнаружили в загоне для свиней. Дело оказалось запутанным, сначала следствие пошло по ложному следу, понадобилось время, чтобы восстановить реальный ход событий.
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