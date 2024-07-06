Пять привычек людей, доживающих до 100 лет: так делают лишь долгожители Юлия ЧелкановаМечтаете прожить целых сто лет? Интересно, что это возможно, если придерживаться определённых привычек, которые давно стали обычными для людей, которые живут долго и счастливо по всему миру.