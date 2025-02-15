Его "использовал" олигарх Коломойский в борьбе за пост президента Украины как "подставу", но... оказалось что граждане проголосовали за прекращение гражданской войны с Донбассом. Поехал "избранный" на позиции ВСУ в 2019 году и понял - могут и убить его ультрабандеровские националисты... А дальше - чётко отработали Ми-6 в 2020 году , когда он отправился с главой СБУ в штаб-квартиру МИ-6. А что с ними там делали? Какие взяли подписки?

Как тот гад, что Рим сжёг, подло, но все его помнят по скрижалям истории империи." Тацит, переживший этот пожар в детстве отверг эту ложь про Нерона. Наоборот, император, узнав о пожаре в Риме, немепдленно выехал туда, организовал спасение людей, а потом перестроил сгоревшие квартала, установив безопасную ширину улиц, убрав все кривоколенные узкие переулочки, в которых погибла масса людей А вот Зеленский опустошил Украину в бессмысленной войне, на его совести миллионы людей...

Игорь Кузнецов

Всё "в кучу" для прочтения тем, кто может доверять тарологу Аида Мартиросян, которая (по тексту) считает, что "2025 год — решающий для России". Замечательно что "страна будет переживать коренные изменения: страна укрепить свои позиции на мировой арене, преодолеет все кризисы и сильно преобразится" и Солнце будет всходить каждый день... Её прогноз на 2024 год: - Нынешний конфликт очень скоро закончится, потому что срок его был всего 2-2,5 года. ... первую остановку военных действий карты показывают на весну 2024 года. - Карты показывают смену власти у братского народа, один человек заменит другого, что-то уйдёт, а что-то возродится. - Весь процесс, который будет выстраиваться после прихода ко власти нового человека, продлится до 2028 года. --- И теперь - "Что касается СВО, то она завершится в 2025 году. Все события «закончатся в течение одного года», после чего Россия перейдет в новую фазу развития." А что будем делато ло 2028 года? Надо как-то читать свои более ранние предсказания. 😉