Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Значит, всё же лох»: после контактов Трампа и Путина стало всё ясно с Зеленским

«Значит, всё же лох»: после контактов Трампа и Путина стало всё ясно с Зеленским

Шесть лет назад, в октябре 2019 года, недавно избранный в президенты Украины Владимир Зеленский приехал в зону проведения антитеррористической операции (до начала нашей СВО было еще почти три года).

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Его &quot;использовал&quot; олигарх Коломойский в борьбе за пост президента Украины как &quot;подставу&quot;, но... оказалось что граждане проголосовали за прекращение гражданской войны с Донбассом. Поехал &quot;избранный&quot; на позиции ВСУ в 2019 году и понял - могут и убить его ультрабандеровские националисты... А дальше - чётко отработали Ми-6 в 2020 году , когда он отправился с главой СБУ в штаб-квартиру МИ-6. А что с ними там делали? Какие взяли подписки?
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9 час.
Владимир Алтайцев
Как тот гад, что Рим сжёг, подло, но все его помнят по скрижалям истории империи.&quot;  Тацит, переживший  этот пожар  в детстве  отверг  эту  ложь про Нерона. Наоборот, император, узнав  о пожаре  в Риме, немепдленно  выехал  туда, организовал  спасение  людей, а потом  перестроил  сгоревшие  квартала, установив  безопасную  ширину  улиц, убрав все кривоколенные  узкие переулочки, в которых  погибла масса  людей А вот Зеленский  опустошил  Украину  в  бессмысленной  войне, на  его совести миллионы  людей...
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9 час.
Игорь Кузнецов
Всё &quot;в кучу&quot; для прочтения тем, кто может доверять тарологу Аида Мартиросян, которая (по тексту) считает, что &quot;2025 год — решающий для России&quot;. Замечательно что &quot;страна будет переживать коренные изменения: страна укрепить свои позиции на мировой арене, преодолеет все кризисы и сильно преобразится&quot; и Солнце будет всходить каждый день... Её прогноз на 2024 год: - Нынешний конфликт очень скоро закончится, потому что срок его был всего 2-2,5 года. ... первую остановку военных действий карты показывают на весну 2024 года. - Карты показывают смену власти у братского народа, один человек заменит другого, что-то уйдёт, а что-то возродится. - Весь процесс, который будет выстраиваться после прихода ко власти нового человека, продлится до 2028 года. --- И теперь - &quot;Что касается СВО, то она завершится в 2025 году. Все события «закончатся в течение одного года», после чего Россия перейдет в новую фазу развития.&quot;  А что будем делато ло 2028 года? Надо как-то читать свои более ранние предсказания. 😉
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9 час.
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