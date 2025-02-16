Президент ОАЭ передал приветствие Путину и пожелал народу России процветания

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал российскому лидеру Владимиру Путину слова приветствия и выразил надежду на дальнейшее развитие и процветание России и её народа.
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