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Президент ОАЭ передал приветствие Путину и пожелал народу России процветания

Президент ОАЭ передал приветствие Путину и пожелал народу России процветания

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал российскому лидеру Владимиру Путину слова приветствия и выразил надежду на дальнейшее развитие и процветание России и её народа.

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