IFAB не поддержал идею об увеличении перерыва с 15 до 25 минут

На заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) был рассмотрен ряд вопросов. Совет директоров организации не поддержал идею об увеличении перерыва в матчах с 15 до 25 минут, чтобы проводить шоу, похожие на те, что организованы на Супербоуле.