Царьград Фото: Freepik.com Пришла пора, и сообщения инсайдеров подтвердились. Заявление о силах ССО КНДР в Курской области сделал глава Генштаба Валерий Герасимов.
"Прошлись, как ураган, пленных не брали": Бойцы КНДР в Курской области. Рассекреченные операции
Комментарии
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Владимир Соловьев
В корейской войне 50-53 г.г. наши генералы пытались удерживать корейцев от не подготовленных атак на противника, но их было сложно удержать, из-за этого они несли большие потери.
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2 час.
В С
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1 час.
евгений никитин
Страны-участницы ОДКБ направляют свои ВС на помощь другому стране ОДКБ только в том, если та попросит об этом. Просьба может быть рассмотрена в том случае если на эту страну напали из вне или объявили войну. Россия и России никто не объявлял войну. Идет спецоперация.
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22 мин.
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