"Прошлись, как ураган, пленных не брали": Бойцы КНДР в Курской области. Рассекреченные операции

В корейской войне 50-53 г.г. наши генералы пытались удерживать корейцев от не подготовленных атак на противника, но их было сложно удержать, из-за этого они несли большие потери.

евгений никитин

Страны-участницы ОДКБ направляют свои ВС на помощь другому стране ОДКБ только в том, если та попросит об этом. Просьба может быть рассмотрена в том случае если на эту страну напали из вне или объявили войну. Россия и России никто не объявлял войну. Идет спецоперация.