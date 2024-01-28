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Как арабы 2000 лет скрывали от европейцев происхождение корицы и Почему из-за неё пострадали тысячи людей

Как арабы 2000 лет скрывали от европейцев происхождение корицы и Почему из-за неё пострадали тысячи людей

С древних времен корица считалась одной из самых популярных и дорогих специй. Ее ценили за приятный аромат, способность поддерживать свежесть мяса, возможности применения в бальзамировании и церковных обрядах.

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