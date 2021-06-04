Гибель Сергиево-Посадского ОМОНа: главная трагедия Второй Чеченской войны

В Первую Чеченскую войну федеральные войска несколько раз открывали огонь по своим. Не обошлось без подобных трагедий и во время контртеррористической операции на Кавказе, начавшейся в 1999 году и именуемой в народе Второй Чеченской кампанией.
В Первую Чеченскую войну федеральные войска несколько раз открывали огонь по своим. Не обошлось без подобных трагедий и во время контртеррористической операции на Кавказе, начавшейся в 1999 году и именуемой в народе Второй Чеченской кампанией.
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