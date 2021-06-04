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Гибель Сергиево-Посадского ОМОНа: главная трагедия Второй Чеченской войны

Гибель Сергиево-Посадского ОМОНа: главная трагедия Второй Чеченской войны

В Первую Чеченскую войну федеральные войска несколько раз открывали огонь по своим. Не обошлось без подобных трагедий и во время контртеррористической операции на Кавказе, начавшейся в 1999 году и именуемой в народе Второй Чеченской кампанией.

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Гришаев Сергей
Фейк и лапша для диванных. Тьху!
Элеонора Коган
Погибли люди и никто не виноват, красота. Помню эту трагедию.Ужас какой-то.
Акрам Кучумов
Тут главное что есть победитель и мы его все знаем, а через пару месяцев стал гарантом, виновных не обнаружили... списали на статистические потери.
Гришаев Сергей
Вот для такой пидарни и вставили сюда этот высер.
Серый Заяц
При Сталине бы командиров расстреляли - и правильно бы сделали.
Семен Семеныч
Расстрелять надо было генерал-майора Бориса Фадеева и полковника Михаила Левченко, а также того кто разрешил выезд колонны без прикрытия. Аналогично произошло с колонной СОМ МВД Республики Адыгея. Когда подполковник милиции Перегудов подписал у заместителя руководителя ВОГОиП распоряжение на движение колонны по маршруту Замай-Юрт-Грозный-Моздок вместо Замай-Юрт-Хасавьюрт-Кизляр-Миниральные воды-Майкоп. В Моздоке данный подполковник намеревался загрузить автобус дешевой водкой и привезти ее для продажи в Майкоп. Но в одном из населенных пунктов колонна была обстреляна из встречного автомобиляя, в результате чего от болевого шока погиб инспектор ГИБДД. Результат. Подполковник на свободе, а парня молодого нет.
Fvolodya55 Федоров
Что-то не понятно. Идут в регионе боевые действия. Кто дает добро на выдвижение колонны? Где связь в движении? Кто прикрывает колонну? Где боевое охранение в голове колонны? Где? Где? Вопросов очень много. Одно разгильдяйство за другим как командира колонны, так и того кто дал добро на выдвижение и того кто должен был встретить колонну.

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