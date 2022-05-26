Военное обозрение

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Польский профессор: Германия не хочет победы Украины

Польский профессор: Германия не хочет победы Украины

Власти Германии не заинтересованы в победе Украины в конфликте с Россией. Такую мысль высказал профессор университета Яна Кохановского Павел Сорока в интервью польской Niezalezna.

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