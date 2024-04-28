Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Обращение руководства Бобруйского района к участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Обращение руководства Бобруйского района к участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Уважаемые жители Бобруйского района, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС!Сегодня исполняется 38 лет со дня крупнейшей по масштабам и последствиям техногенной катастрофы двадцатого столетия - аварии на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх