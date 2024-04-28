Обращение руководства Бобруйского района к участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Уважаемые жители Бобруйского района, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС!Сегодня исполняется 38 лет со дня крупнейшей по масштабам и последствиям техногенной катастрофы двадцатого столетия - аварии на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции.