Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а каким местом камуноиды относят себя к Илье Муромецу, князю Владимиру, Алеше Поповичу? ...или они тоже камунизды, по...Депутат КПРФ Обух...
  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...

Тренер Швеции о 0:3 от Бельгии: «Создали примерно столько же голевых моментов, но они забили, а мы – нет»

Главный тренер сборной Швеции подвел итоги матча с Бельгией (0:3) в отборе Евро-2024. «Есть ощущение, что мы провели хороший матч против сильного соперника.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх