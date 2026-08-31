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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о посещении спонсорских мероприятий во время US Open: «Они никак меня не отвлекают»

Арина Соболенко объяснила, почему спонсорские мероприятия не мешают ей готовиться к матчам на US Open .

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