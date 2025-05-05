«Бессмертный полк»-2025: новосибирцы могут бесплатно распечатать в МФЦ портреты героев

Шествие акции «Бессмертный полк» пройдет в Новосибирске в День Победы 9 мая. В филиалах МФЦ Новосибирской области по предварительному заказу можно бесплатно распечатать портреты родственников – ветеранов Великой Отечественной войны.
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