Вербовщики террористов из "Крокуса" состояли в "Вилаят Хорасан"*

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Вербовщики исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл", состояли в террористической группировке "Вилоят Хорасан"*, сообщил глава ФСБ Александр Бортников на сна заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран - участниц СНГ.
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