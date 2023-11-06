В Запорожской области назвали позволившую остановить наступление ВСУ тактику

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российским военным удалось остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе и назвал тактику, с помощью которой им удалось это сделать.
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