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РБК СТИЛЬ

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Венецианский кинофестиваль 2026: лучшие образы с красной дорожки

Венецианский кинофестиваль 2026: лучшие образы с красной дорожки

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Каждый год остров Лидо принимает один из старейших киносмотров — и становится местом, где звезды выгуливают самые яркие, смелые и обсуждаемые наряды.

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