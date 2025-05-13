Депутат Рады Дубинский: ультиматум Зеленского и ЕС Путину вредит Трампу

Ультиматум украинского политика Владимира Зеленского и представителей Европы в адрес российского лидера Владимира Путина вредит президенту США Дональду Трампу, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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