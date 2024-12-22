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Несекретные материалы

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Британские военные массово увольняются из армии, несмотря на повышение зарплаты

Британские военные массово увольняются из армии, несмотря на повышение зарплаты

Армия Великобритании испытывает серьезный кадровый кризис. Об этом пишет издание The Telegraph. В публикации отмечается, что только в прошлом году более 15 тысяч военных уволились со службы, причем восемь тысяч человек сделали это по собственному желанию.

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