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Инфраструктура для "Героев НовоСибири" готова к старту реализации проекта

Инфраструктура для "Героев НовоСибири" готова к старту реализации проекта

Участникам программы предстоит пройти учебный курс в 500 академических часов на базе РАНХиГС.В Новосибирской области готовится к старту проект "Герои НовоСибири", направленный на интеграцию участников СВО в структуру управления регионом.

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