Достаточно ли солидной внешности и ауры «номенклатурной» марки, чтобы считать Hongqi H5 заменой седанам Audi, BMW и Mercedes-Benz

﻿﻿Технология освещения – это то, что сразу и определенно выделяет Hongqi H5. Когда вы приближаетесь к автомобилю, седан сразу же загорается потрясающими красными «крыльевыми» фарами, а передние ходовые огни подчеркивают размер и форму монументальной решетки радиатора.